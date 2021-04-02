Тіна Кароль презентувала альбом "Красиво": новий сценічний образ співачки

Джерело:ютуб-канал Тіни Кароль
Українська виконавиця Тіна Кароль потішила прихильників прем'єрою. Вона презентувала альбом "Красиво", де показала свій новий сценічний образ. Також артистка змінила стиль пісень. Таке перевтілення припало до душі її прихильникам.
У п'ятницю, 2 квітня, відбулася прем'єра довгоочікуваного альбому Тіни Кароль – "Красиво". Саме туди увійшов трек "Скандал", який вже встиг завоювати серця українських слухачів.
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Одна з найпопулярніших виконавиць сучасної естради Тіна Кароль ще в лютому, після прем'єри "Скандалу", розповідала, що розпочинається новий етап в її кар'єрі. Тепер зірка представила альбом, який зовсім не схожий на її попередні.
У проморолику до альбому зірка постала перед камерою у спокусливій білій сукні та туфлях на високих підборах. Волосся зібрала у хвіст ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж зірка зробила у нюдових відтінках. Тіна відмовилася від червоної помади, без якої не з'являлася на публіці після смерті чоловіка. Тепер її сценічний образ не такий сумний, як був раніше.
Змінилася й творчість Кароль. Альбом "Красиво" складається з 7 танцювальних композицій. Вони вже підкорюють стримінгові сервіси та українські радіостанції.
Довгоочікувана прем'єра! Насолоджуйтеся альбомом "Красиво". Дякую всім і кожному, що надихали мене. Величезне дякую команді за красиву реалізацію,
– наголосила Тіна.
Тіна Кароль – прем'єра альбому "Красиво": дивіться відео онлайн