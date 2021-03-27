Святослав Вакарчук випустив концертну версію проєкту "Оранжерея": заворожуюче відео
Український виконавець Святослав Вакарчук презентував довгоочікувану відеоверсію найчуттєвіших треків проєкту "Оранжерея". У треклист увійшло 7 пісень, а зйомка проходила на красивій репетиційній базі.
Джерело:ютуб MEGOGO LIVE
Ексклюзивна відеопрем'єра музичного проєкту відбулася 25 березня на каналі MEGOGO LIVE та на YouTube. Відеоролик тривалістю у 43 хвилин записували на розкішній базі, задекорованій у стилі справжньої оранжереї.
Варто знати "Океан Ельзи" переносить тур "Оранжерея" через сплеск захворюваності на COVID-19
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
У записі відео взяли участь троє музикантів "Океану Ельзи" — Денис Глінін, Мілош Єліч та Денис Дудко, а також джазові музиканти Сергій Сидоренко та Олександр Чаркін. Особливу роль Вакарчук віддав співачці Віталіні Мусієнко, яка колись входила у його команду на "Голосі країни" 6 сезон і перемогла у шоу.
Які пісні увійшли в аудіоверсію "Оранжереї"?
- "Оберіг"
- "Моє серце"
- "Саме та"
- "Лиш для нас"
- "Вогонь"
- "Понад усе"
- "Обійми" ("Океан Ельзи")
Дивіться відеоверсію "Оранжереї" онлайн:
Що відомо про музичний проєкт "Оранжерея"?
- Він став третім музичним авторським проєктом Святослава Вакарчука поза межами "Океану Ельзи" (перші два – "Вночі", 2008 та "Брюссель", 2011).
- Прем'єра 12-х пісень відбулась в мережі 6 березня.
- Проєкт чоловік присвятив батькові Івану Вакарчуку.
Поділитися новиною