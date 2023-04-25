Показала стрункі ноги: Тіна Кароль зачарувала ніжними світлинами у ковдрі біля моря

Співачка Тіна Кароль замилувала мережу новими романтичними світлинами. Цього разу зірка позувала на тлі моря, загорнувшись у білосніжну ковдру.

В Instagram артистка опублікувала кілька фото, залишивши під ними рядки зі своєї нової пісні. А напередодні вона поділилася світлинами, на яких зображена у білому халаті.

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На кадрах Тіна Кароль постала в ніжному образі. З-під ковдри вона показала стрункі, оголені ноги. Для фотосесії співачка мала ефектний, але не яскравий макіяж.



Тіна Кароль постала у новій фотосесії / Фото з її інстаграму

"Кілометр – так, кілометр – стоп. Я заручник сил твоїх, моїх диких снів. Розум каже ні, ну коли вже стану вітром", – процитувала Кароль рядки зі своєї пісні.

У коментарях деякі підписники зазначили, що для цих фото співачка не їздила до іншої країни, вони припускають, що море, сонце і хвилі – це монтаж.



Тіна Кароль показала нові фото / Фото з її інстаграму

Шанувальники оцінили образ виконавиці та зізналися, що він дуже їй личить. Що пишуть фанати Кароль:

"Хвилі, сонце і Тіна – це клас".

"Як круто! Фотосесія неймовірна".

"Це щось космічне".

"Як круто, які кадри!"

"Ці неймовірно гарні кадриии. Тіна, це не законно".

"Талановита, розумна, красива… Жінка-мрія!"

"Неймовірно ніжна. Зачаровуєте поглядом".

До слова, на початку квітня Кароль приїхала до Молдови, де з'явилась на телебаченні. Вона приміряла ефектний образ у сріблястому шкіряному вбранні від українського бренду MARSEGO. Вбрання коштувало зірці майже 12 тисяч гривень.

А на концерті в Барселоні Тіна позувала у декольтованій сукні з чорним мереживом, корсеті та штанях, а також у ніжно-рожевій атласній сукні. Ще співачка одягнула образ total black – була у широких штанах і в ефективному боді-корсеті, інкрустованим камінням, від іменитого дизайнера Івана Фролова.