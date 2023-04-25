Відома українська акторка Лілія Ребрик приїхала до Чернівців, чим поділилась на особистій сторінці. Між виставами у рідному місті й Хмельницькому вона встигла зустрітися з батьками.

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Лілія Ребрик показала фото з батьками

Акторка поділилась рідкісним фото з прогулянки з батьками у сонячних Чернівцях. Вона позувала перед камерою у смугастих штанах та яскравому пальті.

Як добре поруч з батьками, вдома — там, де виріс! Там, де твоє серце, твої спогади, твої дитячі мрії. Як добре спати у своїй кімнаті, у своєму ліжку, дивитися на "до мурах по шкірі" знайомий вид за вікном. Як добре ввечері говорити з батьками, ділитися з ними тривогами, радощами та надіями,

– поділилась зірка.

Лілія Ребрик закликала цінувати кожну хвилину з батьками. "Скажіть "люблю, сумую, дякую". Ніколи в житті ці слова не будуть зайвими!".



Лілія Ребрик з батьками / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях під фото шанувальники поділилися враженнями від знімка. Сімейний знімок від Лілії Ребрик зворушив мережу:

"Найщасливіші миті життя разом з рідненькими…! Бережи Боже вашу родину";

"Обіймаю вас серцем";

"Мама у вас така красива жінка! І має добрий вигляд";

"Які батьки красиві і світяться добром, цього не зіграєш";

"Які золоті слова! Ви найкраща!";

"Діана схожа красою на бабусю. Дуже вродлива".

Лілія Ребрик цього разу приїхала до Чернівців без доньок. До слова, нещодавно молодша донька акторки Поліна розсмішила бажанням. Вона підняла кружку какао і вимовила: "За те, щоб Путін здох". Зіркова матуся не змогла стримати сміх.