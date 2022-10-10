Тіна Кароль послала Ксенію Собчак, яка обізвала азовців "нацистами"

Похресниця Путіна й так звана "опозиційна" журналістка Ксенія Собчак зробила черговий вкид про "бендерівців" і "нацистів" в Україні. Нацистами вона обізвала бійців полку "Азов". Їй різко відповіла співачка Тіна Кароль.

Росіянка Ксенія Собчак не вперше називає українців нацистами. Якщо раніше на її закиди реагувала Маша Єфросиніна, то цього разу журналістку поставила на місце Тіна Кароль, яка зазвичай залишається осторонь срачів в інтернеті.

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Тіна Кароль послала Собчак, яка образила азовців

"Бандерівці творили страшні речі. Це правда. І батальйон "Азов" – типові нацисти. Хто ж сперечається? І що з цього випливає? Це їхнє життя і їхні підвалини. У нас своя країна, і нам є з чим у ній розбиратися", – написала Ксенія Собчак у коментарі в інстаграмі.

На маразматичні судження так званої "опозиціонерки" українська попдіва Тіна Кароль відреагувала лаконічно й влучно. Вона не стала вступати в суперечку з Собчак, а просто послала її вслід за російським кораблем.

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– лаконічно написала Кароль в інстаграм-сторіс.

Тіна Кароль відповіла Ксенії Собчак / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, раніше Собчак строчила в дірект Маші Єфросиніній, бо образилася, що телезірка назвала її "найбільшим розчаруванням року серед російських селебріті". Вона нила про те, що українці боряться з усіма росіянами, хоча нібито мали б ненавидіти тільки тих, винен у війні.

Очевидно, так звана російська лібералка не відносить себе до цієї категорії, але грузини вважають по-іншому. У Тбілісі Ксенію Собчак не пустили в один з барів, бо та відмовилася визнавати Путіна диктатором та окупантом, який захопив території Грузії та український Крим. Її грузинський скандал коментував навіть радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.