Росіянка Ксенія Собчак не вперше називає українців нацистами. Якщо раніше на її закиди реагувала Маша Єфросиніна, то цього разу журналістку поставила на місце Тіна Кароль, яка зазвичай залишається осторонь срачів в інтернеті.

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Тіна Кароль послала Собчак, яка образила азовців

"Бандерівці творили страшні речі. Це правда. І батальйон "Азов" – типові нацисти. Хто ж сперечається? І що з цього випливає? Це їхнє життя і їхні підвалини. У нас своя країна, і нам є з чим у ній розбиратися", – написала Ксенія Собчак у коментарі в інстаграмі.

На маразматичні судження так званої "опозиціонерки" українська попдіва Тіна Кароль відреагувала лаконічно й влучно. Вона не стала вступати в суперечку з Собчак, а просто послала її вслід за російським кораблем.

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– лаконічно написала Кароль в інстаграм-сторіс.

Тіна Кароль відповіла Ксенії Собчак / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, раніше Собчак строчила в дірект Маші Єфросиніній, бо образилася, що телезірка назвала її "найбільшим розчаруванням року серед російських селебріті". Вона нила про те, що українці боряться з усіма росіянами, хоча нібито мали б ненавидіти тільки тих, винен у війні.

Очевидно, так звана російська лібералка не відносить себе до цієї категорії, але грузини вважають по-іншому. У Тбілісі Ксенію Собчак не пустили в один з барів, бо та відмовилася визнавати Путіна диктатором та окупантом, який захопив території Грузії та український Крим. Її грузинський скандал коментував навіть радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.