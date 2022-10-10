Россиянка Ксения Собчак не впервые называет украинцев нацистами. Если раньше на ее упреки реагировала Маша Ефросинина, то на этот раз журналистку поставила на место Тина Кароль, которая обычно остается в стороне от срачей в интернете.

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Тина Кароль послала Собчак, которая оскорбила азовцев

"Бандеровцы творили страшные вещи. Это правда. И батальон "Азов" – типичные нацисты. Кто ж спорит? И что из этого следует? Это их жизнь и их устои. У нас своя страна, и нам есть с чем в ней разбираться", – написала Ксения Собчак в комментарии в инстаграме.

На маразматические суждения так называемой "оппозиционерки" украинская попдива Тина Кароль отреагировала лаконично и метко. Она не стала вступать в спор с Собчак, а просто послала ее вслед за российским кораблем.

Иди на…

– лаконично написала Кароль в инстаграм-сторис.

Тина Кароль ответила Ксении Собчак / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Напомним, ранее Собчак строчила в директ Маше Ефросининой, потому что обиделась, что телезвезда назвала ее "наибольшим разочарованием года среди российских селебрити". Она ныла о том, что украинцы борются со всеми россиянами, хотя якобы должны ненавидеть только тех, кто виноват в войне.

Очевидно, что так называемая российская либералка не относит себя к этой категории, но грузины считают по-другому. В Тбилиси Ксению Собчак не пустили в один из баров, потому что та отказалась признавать Путина диктатором и оккупантом, захватившим территории Грузии и украинский Крым. Ее грузинский скандал комментировал даже советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.