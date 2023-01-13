"Йдіть нах*й": Тіна Кароль різко звернулася до росіян – вірусне відео

13 січня 2023, 12:14
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Тіна Кароль

На початку повномасштабного вторгнення Тіна Кароль вірила, що росіяни зможуть змінити ситуацію, закликала їх виходити на вулицю, скидати владу. А після 11 місяців війни артистка сміливо послала окупантів.

Під час повномасштабної війни артистка стала ближчою з шанувальниками, вона часто показує подробиці життя поза сценою, а також проводить прямі ефіри в соцмережах. 

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Тіна Кароль послала росіян

У прямому ефірі співачка показала реабілітацію пораненого солдата ЗСУ. Під час трансляції росіяни надсилали Тіні Кароль емоджі з прапорами країни-терориста. Виконавиця приголомшила шанувальників різкою відповіддю.

Всі, хто надсилають ці прапори російські, – йдіть нах*й. Запишіть і передайте всім,
– сказала Тіна. 

Увага! Відео з нецензурною лексикою 18+

Цей фрагмент ефіру став вірусним, адже від артистки не звикли чути таку лексику. Від українців Кароль отримала безліч схвальних коментарів. 

  • "База, ґрунт, основа". 
  • "Я люблю цю жінку".
  • "Тіночка говорить мовою фактів".
  • "Оце я розумію позиція! Респект!"
  • "Коротко і зрозуміло".

Нагадаємо, у новому випуску "Дорослих дівчат" колега Тіни – Оля Полякова згадала курйозний момент з Великої Британії, коли вона з доньками приїхала на похорон Єлизавети II. Тоді в неї попросив фото росіянин, а зірка послала його, не соромлячись.

Автор: Христина Кобак