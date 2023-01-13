"Йдіть нах*й": Тіна Кароль різко звернулася до росіян – вірусне відео

На початку повномасштабного вторгнення Тіна Кароль вірила, що росіяни зможуть змінити ситуацію, закликала їх виходити на вулицю, скидати владу. А після 11 місяців війни артистка сміливо послала окупантів.

Під час повномасштабної війни артистка стала ближчою з шанувальниками, вона часто показує подробиці життя поза сценою, а також проводить прямі ефіри в соцмережах.

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Тіна Кароль послала росіян

У прямому ефірі співачка показала реабілітацію пораненого солдата ЗСУ. Під час трансляції росіяни надсилали Тіні Кароль емоджі з прапорами країни-терориста. Виконавиця приголомшила шанувальників різкою відповіддю.

Всі, хто надсилають ці прапори російські, – йдіть нах*й. Запишіть і передайте всім,

– сказала Тіна.

Увага! Відео з нецензурною лексикою 18+

Цей фрагмент ефіру став вірусним, адже від артистки не звикли чути таку лексику. Від українців Кароль отримала безліч схвальних коментарів.

"База, ґрунт, основа".

"Я люблю цю жінку".

"Тіночка говорить мовою фактів".

"Оце я розумію позиція! Респект!"

"Коротко і зрозуміло".

Нагадаємо, у новому випуску "Дорослих дівчат" колега Тіни – Оля Полякова згадала курйозний момент з Великої Британії, коли вона з доньками приїхала на похорон Єлизавети II. Тоді в неї попросив фото росіянин, а зірка послала його, не соромлячись.