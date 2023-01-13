Во время полномасштабной войны артистка стала ближе к поклонникам, она часто показывает подробности жизни вне сцены, а также проводит прямые эфиры в соцсетях.
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Тина Кароль послала россиян
В прямом эфире певица показала реабилитацию раненого солдата ВСУ. Во время трансляции россияне присылали Тине Кароль эмоджи с флагами страны-террориста. Исполнительница ошеломила поклонников резким ответом.
Все, кто присылает эти флаги русские, – идите нах*й. Запишите и передайте всем,
– сказала Тина.
Внимание! Видео с нецензурной лексикой 18+
Этот фрагмент эфира стал вирусным, ведь от артистки не привыкли слышать такую лексику. От украинцев Кароль получила множество одобрительных комментариев.
- "База, грунт, основание".
- "Я люблю эту женщину".
- "Теночка говорит на языке фактов".
- "Вот я понимаю позиция! Респект!"
- "Кратко и понятно".
Напомним, в новом выпуске "Взрослых девушек" коллега Тины – Оля Полякова вспомнила курьезный момент из Великобритании, когда она с дочками приехала на похороны Елизаветы II. Тогда у нее попросил фото россиянин, а звезда послала его, не стесняясь.