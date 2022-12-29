У топі та спортивних штанах: Тіна Кароль показалася без макіяжу та з оголеним животом

Співачка Тіна Кароль в телеграмі часто ділиться світлинами з повсякденного життя. Там вона показує, як проводить час, коли немає концертів та інших заходів.

Після повномасштабного вторгнення Тіна Кароль більше показує прихильникам залаштунки свого сценічного життя. Артистка показувала, як відсвяткувала Різдво з 14-річним сином, а тепер продемонструвала бездоганну фігуру у спортивному одязі.

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Тіна Кароль показалася з оголеним животом і без макіяжу

На фотографіях, які опублікувала Тіна, вона зображена у чорному топі та біло-блакитних спортивних штанах. Зі взуття на ній були пухнасті капці. Співачка засвітила оголений животик та підтягнуту фігуру. Біляве волосся зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику.

Тіна Кароль засвітила оголений живіт / Фото з телеграму співачки

Також Тіна показала, який образ обрала для поїздки. Вона одягнула персиковий світшот і ті самі штани. Волосся зібрала у пучок, а з косметики лише нанесла бальзам на губи.



Тіна Кароль в автомобілі / Фото з телеграму співачки



Тіна Кароль в автомобілі / Фото з телеграму співачки

На прогулянку виконавиця одягнула сірі лосини, світло-зелену куртку та шарф. Поєднала вбрання зі зручними чоботами. Волосся забрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Повсякденний look Тіни Кароль / Фото з телеграму співачки