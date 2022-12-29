После полномасштабного вторжения Тина Кароль больше показывает поклонникам закулисы своей сценической жизни. Артистка показывала, как отпраздновала Рождество с 14-летним сыном, а теперь продемонстрировала безупречную фигуру в спортивной одежде.
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Тина Кароль показалась с обнаженным животом и без макияжа
На фотографиях, опубликованных Тиной, она изображена в черном топе и бело-голубых спортивных штанах. Из обуви на ней были пушистые тапочки. Певица показала обнаженный животик и подтянутую фигуру. Белокурые волосы собрала сзади, а на лицо не наносила косметику.
Тина Кароль засветила обнаженный живот / Фото с телеграмма певицы
Также Тина показала, какой образ выбрала для поездки. Она надела персиковый свитшот и те же брюки. Волосы собрала в пучок, а из косметики только нанесла бальзам на губы.
Тина Кароль в автомобиле / Фото с телеграмма певицы
Тина Кароль в автомобиле / Фото с телеграмма певицы
На прогулку исполнительница надела серые лосины, светло-зеленую куртку и шарф. Соединила наряды с удобными сапогами. Волосы забрали назад, а на лице сделала легкий макияж.
Повседневный look Тины Кароль / Фото с телеграмма певицы
- Уже не в первый раз Тина показывает, как выглядит без макияжа. Раньше она публиковала фото из студии звукозаписи. Там она была одета в черные лосины и спортивный свитер с надписью у сердца "Я рядом". Соединила такой спортивный look с длинными носками и кроссовками бренда adidas.
- Также Кароль делала фото и снимала видео, стоя перед зеркалом в спортзале. Туда она надела черный топ и леггинсы. Такая форма подчеркнула обольстительную фигуру исполнительницы. Волосы звезда собрала в пучок сзади, оставив лишь две пряди, которые небрежно спадали на лицо. На тренировку Тина пришла без макияжа.