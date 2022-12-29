Світові знаменитості вже відсвяткували Різдво та показали добірку стильних образів для своїх шанувальниць. Тому, якщо ви ще не обрали, в чому будете на святковій вечері, то варіант аутфіту від Дженніфер Лопес стане у пригоді.

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Різдвяний look Дженніфер Лопес

Артистка поділилася кількома світлинами зі свята у своєму інстаграмі. Джей Ло позувала на камеру біля ялинки, яка стояла біля каміна. Для вечері з найріднішими вона обрала блакитну мінісукню від Gucci з великими воланами та принтом у вигляді маленьких бантів. Вбрання також прикрашали білі манжети і комір. Ця сукня з колекції Pre-Fall 2017.

Такий look гарно підкреслив довгі ноги Джей Ло, тож вона вирішила поєднати його з червоними туфлями на дуже високих платформах від бренду Valentino. Волосся вклала у стильний пучок ззаду, на обличчі зробила яскравий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червою помадою. Довершила аутфіт сережками у вигляді квітів від Van Cleef.



Новорічний look Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму зірки



Новорічний look Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму зірки

Варіанти святкових аутфітів від знаменитостей