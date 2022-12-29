Світові знаменитості вже відсвяткували Різдво та показали добірку стильних образів для своїх шанувальниць. Тому, якщо ви ще не обрали, в чому будете на святковій вечері, то варіант аутфіту від Дженніфер Лопес стане у пригоді.
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Різдвяний look Дженніфер Лопес
Артистка поділилася кількома світлинами зі свята у своєму інстаграмі. Джей Ло позувала на камеру біля ялинки, яка стояла біля каміна. Для вечері з найріднішими вона обрала блакитну мінісукню від Gucci з великими воланами та принтом у вигляді маленьких бантів. Вбрання також прикрашали білі манжети і комір. Ця сукня з колекції Pre-Fall 2017.
Такий look гарно підкреслив довгі ноги Джей Ло, тож вона вирішила поєднати його з червоними туфлями на дуже високих платформах від бренду Valentino. Волосся вклала у стильний пучок ззаду, на обличчі зробила яскравий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червою помадою. Довершила аутфіт сережками у вигляді квітів від Van Cleef.
Новорічний look Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму зірки
Новорічний look Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму зірки
Варіанти святкових аутфітів від знаменитостей
- Хореографиня Ілона Гвоздьова сфотографувалася біля величезної ялинки у білому костюмі від українського бренду MARSEGO, що складався з топу та короткої спідниці.
- Відомий дизайнер Андре Тан розповів важливі деталі щодо того, яка сукня більше пасує за типом фігури, щоб в новорічну ніч виглядати бездоганно.
- Надихнутися можна й розкішними аутфітами сімейства Кардашян, які вони продемонстрували на Різдво.