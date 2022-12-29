Після повномасштабного вторгнення Тіна Кароль більше показує прихильникам залаштунки свого сценічного життя. Артистка показувала, як відсвяткувала Різдво з 14-річним сином, а тепер продемонструвала бездоганну фігуру у спортивному одязі.

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Тіна Кароль показалася з оголеним животом і без макіяжу

На фотографіях, які опублікувала Тіна, вона зображена у чорному топі та біло-блакитних спортивних штанах. Зі взуття на ній були пухнасті капці. Співачка засвітила оголений животик та підтягнуту фігуру. Біляве волосся зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику.

Тіна Кароль засвітила оголений живіт / Фото з телеграму співачки

Також Тіна показала, який образ обрала для поїздки. Вона одягнула персиковий світшот і ті самі штани. Волосся зібрала у пучок, а з косметики лише нанесла бальзам на губи.



Тіна Кароль в автомобілі / Фото з телеграму співачки



Тіна Кароль в автомобілі / Фото з телеграму співачки

На прогулянку виконавиця одягнула сірі лосини, світло-зелену куртку та шарф. Поєднала вбрання зі зручними чоботами. Волосся забрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Повсякденний look Тіни Кароль / Фото з телеграму співачки