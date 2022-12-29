Після повномасштабного вторгнення Тіна Кароль більше показує прихильникам залаштунки свого сценічного життя. Артистка показувала, як відсвяткувала Різдво з 14-річним сином, а тепер продемонструвала бездоганну фігуру у спортивному одязі.
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Тіна Кароль показалася з оголеним животом і без макіяжу
На фотографіях, які опублікувала Тіна, вона зображена у чорному топі та біло-блакитних спортивних штанах. Зі взуття на ній були пухнасті капці. Співачка засвітила оголений животик та підтягнуту фігуру. Біляве волосся зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику.
Тіна Кароль засвітила оголений живіт / Фото з телеграму співачки
Також Тіна показала, який образ обрала для поїздки. Вона одягнула персиковий світшот і ті самі штани. Волосся зібрала у пучок, а з косметики лише нанесла бальзам на губи.
Тіна Кароль в автомобілі / Фото з телеграму співачки
Тіна Кароль в автомобілі / Фото з телеграму співачки
На прогулянку виконавиця одягнула сірі лосини, світло-зелену куртку та шарф. Поєднала вбрання зі зручними чоботами. Волосся забрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Повсякденний look Тіни Кароль / Фото з телеграму співачки
- Вже не вперше Тіна показує, як виглядає без макіяжу. Раніше вона публікувала фото зі студії звукозапису. Там вона була одягнена в чорні лосини та спортивний светр з написом біля серця "Я поруч". Поєднала такий спортивний look з довгими шкарпетками й кросівками бренду adidas.
- Також Кароль робила фото та знімала відео, стоячи перед дзеркалом у спортзалі. Туди вона одягнула чорний топ та легінси. Така форма підкреслила звабливу фігуру виконавиці. Волосся зірка зібрала у пучок ззаду, залишивши лише два пасма, які недбало спадали на обличчя. На тренування Тіна прийшла без макіяжу.