Она отметила, что тема жизни и смерти для нее очень болезненна. Певице трудно об этом говорить, потому что считает боль слабостью. Следовательно, она очень хотела, чтобы ее Веня воспринимал все по-другому. После прочтения текста, написанного учителю, Тина поняла, что именно так и есть.

Вас может заинтересовать Живу со страхом потерять любимого человека, – Маша Ефросинина рассказала о сложном периоде в жизни

Тина Кароль о трогательном смс от сына учителя

Певица подружилась с хедмастером школы, где учится Вениамин. Поэтому мужчина сообщил Тине о смерти своей мамы. Артистка хотела поддержать его, но не могла правильно подобрать слова. Ей важно было написать искренний текст, без обычных слов.

Я поняла, почему ничего не могла написать, я боюсь говорить о смерти, потому что боль – это слабость для меня. Я запретила ее, вычеркнула, спрятала, сожгла. Остался уголь, на котором нет эмоций. Я ненавидела, когда все ревели рядом и ныли мне в плечо. Все о чем я мечтала, чтобы Веня воспринимал смерть как-то иначе,

– объяснила исполнительница.

14-летний Вениамин написал учителю проницательные слова, в которых выразил свои соболезнования. Он подчеркнул, что "смерть не всегда есть плохой вещью".

"Когда моя мама показала мне ваш тревожный текст, я испытал печальные чувства, пришедшие из моего сердца. Но смерть не всегда есть плохой вещью. Со смертью наших любимых членов семьи, мы можем вспомнить об их жизни и их больших достижениях. Вместо траура, давайте будем праздновать жизнь вашей матери. Ваша мать должна была быть большой женщиной, ведь воспитала очень умного сына, который помог мне и всей школе развиваться", – такое сообщение подросток написал учителю.

К слову, Вениамин сейчас учится в Великобритании. Следовательно, они с мамой видятся нечасто. Но недавно сын с матерью поужинали в ресторане. Там Тина встретила знакомого танцовщика, поэтому они станцевали с ним прямо посреди заведения.

Реакция поклонников артистки

Под сообщением исполнительницы можно встретить много приятных слов. Фаны поддержали Тину. Они заметили, что певица воспитала мудрого сына:

"Вениамин — герой наших времен";

"Невероятные слова";

"Просто плачу";

"Вы воспитали невероятного сына";

"Какой мудрый сын";

"Очень пронзительно";

"Слезы на глазах";

"Сердце разрывается".