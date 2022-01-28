Тіна Кароль показала, як пройшов її січень: рідкісні знімки з повсякденного життя
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилась з шанувальниками серією рідкісних фото. Вона продемонструвала, як минув перший місяць 2022 року.
Українська співачка Тіна Кароль дуже рідко ділиться кадрами з повсякденного життя. Та днями вона поділилась серією незвичних знімків.
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Як минув січень Тіни Кароль
За допомогою світлин знаменитість вирішила продемонструвати, як минув початок її 2022 року. На кадрах зірка позувала у приватному літаку, а також показала, як займається йогою.
Через фото Тіна Кароль поділилась, як проводила час – читала книжки та куштувала десерти. Не обійшлось і без концертів та виступів.
"Мій січень", – лаконічно підписала кадри зірка.
Січень Тіни Кароль / Фото з інстаграму зірки
Реакція мережі
Фото Тіни Кароль з повсякденного життя підкорили мережу й лише за кілька годин зібрали понад 24 тисячі вподобань та безліч коментарів:
- "Фото неймовірні, такі живі";
- "Душевний січень вийшов";
- "Як ми сумували за такими живими дописами";
- "Як неочікувано, можна так кожного місяця";
- "Живі фото. Побільше б таких";
- "Красива. Можна більше таких дописів?";
- "Красиво і затишно".