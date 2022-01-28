Украинская певица Тина Кароль очень редко делится кадрами из повседневной жизни. Но на днях она поделилась серией необычных снимков.

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Как прошел январь Тины Кароль

С помощью фотографий знаменитость решила продемонстрировать, как прошло начало ее 2022 года. На кадрах звезда позировала в частном самолете, а также показала, как занимается йогой.

Через фото Тина Кароль поделилась, как проводила время – читала книги и пробовала десерты. Не обошлось и без концертов и выступлений.

"Мой январь", – лаконично подписала кадры звезда.

Январь Тины Кароль / Фото из инстаграма звезды