Тіна Кароль показала дорослого сина, з яким побувала в штаб-квартирі ООН: фото з Нью-Йорка

Українська співачка Тіна Кароль приїхала в Нью-Йорк, де побувала у штаб-квартирі ООН. Із зірковою мамою був син Веніамін.

Українська співачка Тіна Кароль поділилась новими фото в соціальних мережах. Вона вперше за довгий час показала дорослого сина Веніаміна.

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Тіна Кароль побувала з сином в Нью-Йорку

Разом з сином виконавиця приїхала до Нью-Йорку, де побувала на екскурсії в штаб-квартирі ООН. Зірка сфотографувалась з Сергієм Кислицею – постійним представником України в ООН.

Все, що в житті трапляється – це зв'язок. Ця зала – колиска важливих рішень для світу та миру. Нехай тобі, сину, вистачить сил та мудрості бути корисним миру, Україні та світу! Можливо, цей мікрофон буде гучніший ніж мій. Я була б щаслива. Безумовно твоє життя – твій вибір, та я дозволю собі помріяти!

– поділилась Тіна Кароль.

Син Тіни Кароль / Фото з телеграму зірки

Тіна Кароль з сином / Фото з телеграму зірки



Тіна Кароль з сином і Сергієм Кислицею / Фото з телеграму зірки

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