Тіна Кароль показала сина у вишиванці та шароварах: рідкісне фото з Великої Британії

12-річний син Тіни Кароль Веніамін повернувся у Велику Британію. Новий навчальний рік там стартував раніше, 31 серпня. З нагоди свята школярі одягли святкові національні вбрання – вишиванки й шаровари.

Син української попдіви Тіни Кароль здобуває освіту в престижній приватній школі Repton Preparatory, що у графстві Дербішир. Зіркова матуся зумисне не селила його в гуртожиток, а віддала в українську родину, аби він зростав у рідному середовищі.

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Так, у Великій Британії Веніамін відвідує гурток, в якому вчиться танцювати гопак і співає народні пісні. Схоже, на новому фото хлопчик позує з друзями по українському клубу. Він, як і інші хлопці, одягнений у смарагдові шаровари, вишиванку та червоні чоботи. Тоді як дівчата вбрані в червоні спідниці, жупани та пишні вінки.

"Пишаюсь! Україна – це ми", – лаконічно підписала Тіна Кароль.

Син Тіни Кароль у вишиванці та шароварах / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Як син Тіни Кароль провів літо

На початку липня Веніамін прилетів в Україну на концерт мами на Atlas Weekend. Він на власні очі бачив, як створювалося грандіозне шоу, та обіцяв прийти на концерт.

Наприкінці липня співачка взяла сина в Ісландію. Разом вони оглядали архітектурні пам'ятки, вулкани, водоспади та пробували на смак льодовики.