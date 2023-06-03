У квітковому полі під час заходу сонця: Тіна Кароль показала романтичні фото з нової фотосесії
Джерело:Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль продовжує активно вести соцмережі та часто ділиться з підписниками своїми фото. Тепер артистка показала нові світлини, на яких позувала в ніжному образі посеред квіткового поля.
Артистка в соцмережах показує життя поза сценою та зйомками. Нещодавно Тіна Кароль викликала фурор, одягнувши ефектний корсет з конусами на грудях.
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Тепер українська артистка порадувала прихильників новими фото з літньої фотосесії. Цього разу Тіна постала у кадрі у ніжній блакитній сукні-комбінації, яка вдало підкреслила її фігуру.
Тіна Кароль влаштувала фотосесію / Фото з її інстаграм-сторіс
Фото були зроблені на тлі гарного квітучого поля. Образ зірки вже традиційно доповнили пишні локони та червона помада.
Тіна Кароль сфотографувалася в полі / Фото з її інстаграму
На одному з фото Кароль позувала з маленькою квіткою на вустах. Цікаво, що кадри були зроблені в "золоту годину", коли сонце сідало за горизонт.
Тіна Кароль показала нові фото / Фото з її інстаграму
Сама Тіна підписала нові фото дуже коротко та лаконічно: "Квітка".
Зазначимо, що цей прийом із квіткою Тіна вже не вперше використовує у своїх фотосесіях. Нещодавно співачка захопила шанувальників витонченою фотосесією з блакитною квіткою.
Шанувальники були зачаровані новими фото та зробили Кароль безліч компліментів:
- "Неймовірна".
- "Тіна Кароль, як хороше вино, з віком лише краща".
- "Вау, яка ніжна і красива".
- "Неймовірно гарна, боже мій".
- "Не можу відвести погляд".
- "Чарівна".
- "Таке гарне поле з квітами. Тіна Кароль не байдужа до краси природи".
- "Жіночність одним словом".
Нещодавно Тіна Кароль виступила на гранд-фіналі Євробачення у Ліверпулі. Зірка виконала пісню Show Me Your Love, з якою представляла Україну на Євробаченні 2006 року. Як артистка змінилася за ці 17 років – дивіться у нашій статті.