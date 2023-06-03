Артистка в соцсетях показывает жизнь вне сцены и съемок. Недавно Тина Кароль произвела фурор, одев эффектный корсет с конусами на груди.

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Теперь украинская артистка порадовала поклонников новыми фото с летней фотосессии. На этот раз Тина предстала в кадре в нежном голубом платье-комбинации, удачно подчеркнувшем ее фигуру.



Тина Кароль устроила фотосессию / Фото с ее инстаграмм-сторис

Фотографии были сделаны на фоне красивого цветущего поля. Образ звезды уже традиционно дополнили пышные локоны и красная помада.



Тина Кароль сфотографировалась в поле / Фото с ее инстаграммы

На одном из фото Кароль позировала с маленьким цветком на губах. Интересно, что кадры были сделаны в "золотой час", когда солнце садилось за горизонт.



Тина Кароль показала новые фото / Фото с ее инстаграммы

Сама Тина подписала новые фото очень кратко и лаконично: "Цветок".

Отметим, что этот прием с цветком Тина уже не в первый раз использует в своих фотосессиях. Недавно певица увлекла поклонников утонченной фотосессией с голубым цветком.

Поклонники были очарованы новыми фото и сделали Кароль множество комплиментов:

"Невероятная".

"Тина Кароль, как хорошее вино, с возрастом только лучше".

"Вау, которая нежна и красива".

"Невероятно красивая, боже мой".

"Не могу отвести взор".

"Волшебная".

"Такое красивое поле с цветами. Тина Кароль не безразлична к красоте природы".

"Женщина одним словом".

Недавно Тина Кароль выступила на гранд-финале Евровидения в Ливерпуле. Звезда сыграла песню Show Me Your Love, с которой представляла Украину на Евровидении 2006 года. Как артистка изменилась за эти 17 лет – смотрите в нашей статье.