Тіна Кароль показала архівне фото з покійним чоловіком у його день народження
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Популярна українська співачка Тіна Кароль не забуває про найважливіші дати, які святкувала разом з померлим чоловіком Євгеном Огіром. 14 серпня вона зворушливо привітала його з днем народження.
Українському продюсерові та чоловіку відомої співачки Тіни Кароль 14 серпня міг би виповнитися 41 рік. Виконавиця не змогла оминути день народження Євгена Огіра.
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Тіна Кароль привітала чоловіка з днем народження
В інстаграм-сторіз артистка оприлюднила архівне фото з чоловіком. Світлину зробили у 2012 році, коли подружжя прикрасило обкладинку видання Viva!.
Тіна Кароль позувала перед камерою у білій футболці, спершись на плече Євгена. Вона задумливо дивилась на коханого.
Співачка вклала коротке біляве волосся пишними кучерями. Цікаво, що зараз така зачіска Тіні не притаманна. Натомість Огір дивився в об'єктив, одягнений у біло-червону сорочку з клітчастим принтом.
Я молодець, я знаю… Все, як ти хотів. З днем народження, вічність,
– підписала фото Тіна Кароль.
Тіна Кароль з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Зазначимо, востаннє Тіна Кароль пригадувала чоловіка в інтерв'ю, яке давала в Казахстані. Вона зізналась, що досі відчуває фантомний біль, який ніколи для неї не мине. Примітно, що річниця шлюбу пройшла, коли знаменитість перебувала у столиці Казахстану. Щоб вшанувати пам'ять чоловіка, вона привезла із собою обручки.
Хвороба чоловіка Тіни Кароль
- Тіна Кароль та Євген Огір одружилися приблизно через рік після знайомства – у 2008 році. Спершу вони розписалися, а через кілька місяців обвінчалися в Успенському соборі. У листопаді того самого року у подружжя народився син Веніамін.
- На початку 2012 року в Євгена Огіра діагностували рак шлунку. Востаннє він з'явився на публіці у серпні, на міжнародному музичному фестивалі Crimea Music Fest.
- Згодом чоловік потрапив в лікарню, де розпочав боротьбу з онкологією. Йому не вдалося подолати хворобу – продюсер помер 23 квітня 2013 року. Після втрати чоловіка Тіна Кароль довгий час боролась з посттравматичним синдромом.