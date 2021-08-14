Тіна Кароль показала архівне фото з покійним чоловіком у його день народження

Популярна українська співачка Тіна Кароль не забуває про найважливіші дати, які святкувала разом з померлим чоловіком Євгеном Огіром. 14 серпня вона зворушливо привітала його з днем народження.

Українському продюсерові та чоловіку відомої співачки Тіни Кароль 14 серпня міг би виповнитися 41 рік. Виконавиця не змогла оминути день народження Євгена Огіра.

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Тіна Кароль привітала чоловіка з днем народження

В інстаграм-сторіз артистка оприлюднила архівне фото з чоловіком. Світлину зробили у 2012 році, коли подружжя прикрасило обкладинку видання Viva!.

Тіна Кароль позувала перед камерою у білій футболці, спершись на плече Євгена. Вона задумливо дивилась на коханого.

Співачка вклала коротке біляве волосся пишними кучерями. Цікаво, що зараз така зачіска Тіні не притаманна. Натомість Огір дивився в об'єктив, одягнений у біло-червону сорочку з клітчастим принтом.

Я молодець, я знаю… Все, як ти хотів. З днем народження, вічність,

– підписала фото Тіна Кароль.



Тіна Кароль з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, востаннє Тіна Кароль пригадувала чоловіка в інтерв'ю, яке давала в Казахстані. Вона зізналась, що досі відчуває фантомний біль, який ніколи для неї не мине. Примітно, що річниця шлюбу пройшла, коли знаменитість перебувала у столиці Казахстану. Щоб вшанувати пам'ять чоловіка, вона привезла із собою обручки.

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