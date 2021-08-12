Померла Уна Стаббс

Англійська акторка та танцівниця Уна Стаббс пішла з життя в Единбурзі, в колі своєї сім'ї. Причиною називають тривалу хворобу, з якою знаменитість боролась кілька місяців.

До слова Померла донька Альфреда Хічкока Патрісія Хічкок О'Коннел

Уні Стаббс було 84 роки. Менеджерка зірки повідомила, що "буде дуже сумувати за нею і завжди пам'ятати її".

Мама сьогодні спокійно померла разом із сім'єю, яка її оточувала, в Единбурзі. Ми просимо конфіденційності та розуміння в цей найважчий і сумний час,

– повідомили також діти акторки.



Уна Стаббс на зйомках "Шерлока" / Фото Getty Images

Що відомо про Уну Стаббс

Уна Стаббс народилась у Лондоні. Вона дебютувала на телебаченні як танцівниця, а вже згодом розпочала кар'єру акторки. Зокрема, вона зіграла у фільмі з Кліффом Річардом "Літні канікули" (1963).

Уна Стаббс зіграла роль місіс Хадсон у серіалі "Шерлок" разом з Бенедиктом Камбербетчем, чим стала дуже популярною. Загалом знаменитість зіграла роль у понад 50 фільмах та серіалах: