Украинскому продюсеру и мужу известной певицы Тины Кароль 14 августа мог бы исполниться 41 год. Исполнительница не смогла обойти день рождения Евгения Огира.
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Тина Кароль поздравила мужа с днем рождения
В инстаграм-сториз артистка обнародовала архивное фото с мужем. Фотографию сделали в 2012 году, когда супруги украсили обложку издания Viva!.
Тина Кароль позировала перед камерой в белой футболке, опершись на плечо Евгения. Она задумчиво смотрела на любимого.
Певица уложила короткие белокурые волосы пышными кудрями. Интересно, что сейчас такая прическа Тине не присуща. Огир смотрел в объектив, одетый в бело-красную рубашку с клетчатым принтом.
Я молодец, я знаю... Все, как ты хотел. С днем рождения, вечность,
– подписала фото Тина Кароль.
Тина Кароль с мужем / Фото из инстаграм-сториз
Отметим, в последний раз Тина Кароль вспоминала мужа в интервью, которое давала в Казахстане. Она призналась, что до сих пор испытывает фантомную боль, которая никогда для нее не пройдет. Примечательно, что годовщина брака прошла, когда знаменитость находилась в столице Казахстана. Чтобы почтить память мужа, она привезла с собой обручальные кольца.
Болезнь мужа Тины Кароль
- Тина Кароль и Евгений Огир поженились примерно через год после знакомства – в 2008 году. Сперва они расписались, а через несколько месяцев обвенчались в Успенском соборе. В ноябре того же года у супругов родился сын Вениамин.
- В начале 2012 года у Евгения Огира диагностировали рак желудка. В последний раз он появился на публике в августе, на международном музыкальном фестивале Crimea Music Fest.
- Впоследствии мужчина попал в больницу, где начал борьбу с онкологией. Ему не удалось преодолеть болезнь – продюсер скончался 23 апреля 2013 года. После потери мужа Тина Кароль долгое время боролась с посттравматическим синдромом.