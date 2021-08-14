Украинскому продюсеру и мужу известной певицы Тины Кароль 14 августа мог бы исполниться 41 год. Исполнительница не смогла обойти день рождения Евгения Огира.

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Тина Кароль поздравила мужа с днем рождения

В инстаграм-сториз артистка обнародовала архивное фото с мужем. Фотографию сделали в 2012 году, когда супруги украсили обложку издания Viva!.

Тина Кароль позировала перед камерой в белой футболке, опершись на плечо Евгения. Она задумчиво смотрела на любимого.

Певица уложила короткие белокурые волосы пышными кудрями. Интересно, что сейчас такая прическа Тине не присуща. Огир смотрел в объектив, одетый в бело-красную рубашку с клетчатым принтом.

Я молодец, я знаю... Все, как ты хотел. С днем рождения, вечность,

– подписала фото Тина Кароль.



Тина Кароль с мужем / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, в последний раз Тина Кароль вспоминала мужа в интервью, которое давала в Казахстане. Она призналась, что до сих пор испытывает фантомную боль, которая никогда для нее не пройдет. Примечательно, что годовщина брака прошла, когда знаменитость находилась в столице Казахстана. Чтобы почтить память мужа, она привезла с собой обручальные кольца.

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