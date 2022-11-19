"Брат і сестра": Тіна Кароль провідала сина з нагоди його 14-річчя і показала спільні фото

Українська співачка Тіна Кароль приїхала до сина Веніаміна з нагоди його дня народження. Зірка показала теплі сімейні кадри.

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про день народження сина. 18 листопада Веніамінові виповнилося 14 років.

До слова Міша Кацурін висловився про розлучення та відповів на засудження з боку хейтерів

Тіна Кароль приїхала до сина на день народження

З нагоди дня народження знаменитість приїхала до сина у Велику Британію. Вона провела з ним час і відсвяткувала 14-річчя Веніаміна з кульками та за скромним сімейним столом. Зірка поділилась фото з шанувальниками.

"Брат і сестра", – підписала колаж з кадрів артистка.



Тіна Кароль з сином / Фото з телеграму зірки

У мережі прихильники співачки долучаються до привітань зіркового сина. Фанів замилували сімейні фото Тіни та Веніаміна.

"Сонечки";

"Котики";

"Які ви милі";

"Прекрасно мати такого чудового і дорослого сина";

"Крутезні";

"Такий дорослий вже";