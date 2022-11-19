Украинская певица Тина Кароль рассказала о дне рождения сына. 18 ноября Вениамину исполнилось 14 лет.

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Тина Кароль приехала к сыну на день рождения

По случаю дня рождения знаменитость приехала к сыну в Великобританию. Она провела с ним время и отпраздновала 14-летие Вениамина с шарами и за скромным семейным столом. Звезда поделилась фото с поклонниками.

"Брат и сестра", – подписала коллаж по кадрам артистка.



Тина Кароль с сыном / Фото с телеграма звезды

В сети поклонники певицы приобщаются к поздравлениям звездного сына. Фанов восхищали семейные фото Тины и Вениамина.

"Солнышки";

"Котики";

"Какие вы милые";

"Прекрасно иметь такого замечательного и взрослого сына";

"Крутезные";

"Такой взрослый уже";

Напомним, несколько недель назад Тина Кароль вместе с сыном Вениамином посетила штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. "Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине и миру! Возможно, этот микрофон будет громче моего", – обращалась к сыну артистка.