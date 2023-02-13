З пухкими щічками: Тіна Кароль замилувала мережу архівним фото з братом

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з прихильниками архівним фото, на якому вона позує разом зі старшим братом. На фото у зірки тоді були дуже милі пухкі щічки.

Світлину співачка виставила у Instagram-Stories. На фото Кароль разом з братом Станіславом стоять на залізничному вокзалі Києва.

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Ймовірно, виконавиця тоді приїхала до столиці, адже її брат був з дорожньою сумкою, а сама Кароль тримала в руках пакет.

На світлині співачка не схожа на себе, адже вона має пухкенькі щічки, а також позує у шапці, рожевому пальті та з масивним шарфом.



Тіна Кароль показала архівне фото з братом / Скріншот

Раніше Тіна Кароль розповіла про своє схуднення. Зірка зізналась, що довго практикувала різноманітні дієти та вперше розсекретила вагу – зірка важить 53 кілограми. Вона розповіла, що сиділа на дієтах з 15 років, а тепер змінила підхід.

Вага втратилась, бо я обрала інший підхід до здоров'я. Щоденні стреси, кортизол на піку… аж потім прозріння. Зрозуміла, що вся проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла, як самостійно, так і за будь-які гроші. Поки не зрозуміла що це "розвод",

– зізналась співачка.

Зараз Кароль намагається дотримуватися здорового харчування. Навіть у дорозі, на зйомках, завжди має з собою смачні та корисні перекуси.