Раніше Тіна Кароль приховувала особисте життя. На публіці вона з'являлася лише у розкішних аутфітах, з макіяжем, укладкою. Тепер все частіше у своєму телеграм-каналі показує життя поза кадром, без фотошопу.

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Як Тіна Кароль займається йогою

Виконавиця показала, як виконує надскладні асани. На фото Тіна зображена в обтислому вбранні, без макіяжу, волосся зібрала в лаконічний пучок. Кароль стояла на руках, виконувала різні позиції з йоги, приголомшила неймовірною розтяжкою.

Варто зазначити, що зірка займається не сама, а з тренеркою. Інколи офлайн, а інколи – онлайн. Також під наглядом тренера артистка навчилася стояти на цвяхах.

Судячи з часу на скриншотах, Тіна надає перевагу ранковим заняттям.

Тіна Кароль показала, як займається йогою / Фото з телеграму співачки

Нагадаємо, нещодавно артистка вперше розсекретила свою вагу. Зараз вона важить 53 кілограми. Вона розповіла, що сиділа на дієтах з 15 років, а тепер змінила підхід: "Ранок почну з ваги, і вперше кажу про неї відкрито. Вага втратилась, бо я обрала інший підхід до здоров'я. Щоденні стреси, кортизол на піку… аж потім прозріння. Зрозуміла, що вся проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла, як самостійно, так і за будь-які гроші. Поки не зрозуміла що це "розвод". Зараз Кароль намагається дотримуватися здорового харчування. Навіть у дорозі, на зйомках, завжди має з собою смачні та корисні перекуси.