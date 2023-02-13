Фотографию певица выставила в Instagram-Stories. На фото Кароль вместе с братом Станиславом стоят на ж/д вокзале Киева.

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Вероятно, исполнительница приехала в столицу, ведь ее брат был с дорожной сумкой, а сама Кароль держала в руках пакет.

На фото певица не похожа на себя, ведь она имеет пухленькие щечки, а также позирует в шапке, розовом пальто и с массивным шарфом.



Тина Кароль показала архивное фото с братом / Скриншот

Ранее Тина Кароль рассказала о своем похудении. Звезда призналась, что долго практиковала различные диеты и впервые рассекретила вес – звезда весит 53 килограмма. Она рассказала, что сидела на диетах с 15 лет, а теперь поменяла подход.

Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, кортизол на пике… только потом прозрение. Понятно, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, вся сознательная жизнь худела, как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла что это "развод",

– призналась певица.

Сейчас Кароль пытается соблюдать здоровое питание. Даже в дороге, на съемках, всегда имеет с собой вкусные и полезные перекусы.