19 вересня мама Тіни Кароль – Світлана Андріївна відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 62 роки. Діти зіркової матусі зібралися разом, щоб привітати її.
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Рідкісне фото Тіни Кароль з мамою і братом
На світлині, яку Кароль поширила в соцмережах, вона зображена з мамою та з братом Станіславом, який на 4 роки старший. Світлана Андріївна тримала в руках букет красивих жовтих тюльпанів і усміхалася.
З днем народження, мамо!
– написала Кароль під фото.
Тіна Кароль з мамою і старшим братом / Фото з фейсбуку співачки
У коментарях прихильники Кароль також залишають привітання на адресу її матусі.
- "Вітаю вашу матусю з днем народження! Бажаю здоров'я, здійснення всіх мрій і бажань!"
- "Вітаю! Миру і здоров'я! Дякуємо за доньку! Любимо всім серцем!"
- "З днем народження! У вас чудова, талановита донечка! Дякуємо вам!"
- "Міцного здоров'я, щастя, миру та добра!"
- "Вітаємо з днем народження! Бажаємо міцного здоров'я та мирного неба!"