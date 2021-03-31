Популярна українська співачка Ірина Федишин рідко ділиться еротичними фото. Однак цього разу вона показала звабливе селфі, де засвітила декольте.

Відома українська співачка зі Львова Ірина Федишин знає, як вдало підкреслити принади своєї фігури та розбурхати уяву шанувальників. Зірка оприлюднила спекотне фото та поділилась ним на особистій сторінці.

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Гаряче фото Ірини Федишин

Знаменитість зробила спокусливе селфі. Вона позувала перед камерою на світлому тлі у відвертому вбранні. Ірина Федишин постала у бежевому топі без бретелей, прикрашеному камінцями. Воно підкреслило глибоке декольте та засвітило пружні груди зірки. Топ співачка поєднала із джинсовим одягом – спідницею або джинсами.

Федишин вирішила не доповнювати пікантний аутфіт аксесуарами. Розкішне біляве волосся артистка розпустила та вклала його голлівудськими локонами. На обличчі Ірини Федишин красувався вдалий макіяж. Зірка підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Шанувальників підкорила відвертість улюбленої артистки. Про це вони написали в коментарях: