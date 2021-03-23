Тина Кароль призналась, что планирует следующее путешествие: в какую страну отправится звезда
Популярная украинская певица Тина Кароль призналась, что вдохновение черпает именно в путешествиях. В частности, в прошлом году вместе с сыном Веней она путешествовала по Африке. В этом году звезда отправится в Непал.
Источник:ЖВЛ
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась признаниями о стиле своей жизни. В частности, она рассказала, что источником вдохновения для звезды являются путешествия.
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Тина Кароль о путешествиях
Сначала артистка вспомнила предыдущее путешествие в Африку: тогда она с сыном Вениамином посетила Намибию: "Для нас с Веней это был познавательный тур. Рискнуть отправиться в путешествие было просто: мы сдали тест и полетели в безопасную страну в Африке", – рассказала Тина Кароль.
Теперь знаменитость понемногу планирует следующий отпуск. На этот раз артистка хочет посетить Непал.
Я поеду в Непал, в поход. Мы будем жить в лагерях, в палатках. Наша задача дойти до лагеря Эверест, а потом мы летим на Эверест,
– сообщила Тина Кароль.
Певица отметила, что планировала осуществить это путешествие еще в марте этого года. Впрочем его пришлось перенести на октябрь из-за запланированных концертов. Тина Кароль добавила, что в путешествии в Непал будут и экстремальные моменты, которых звезда совсем не боится. "Мы будем идти по обрывам и наблюдать рассвет на заснеженных непальских хребтах", – рассекретила артистка.
Интервью с Тиной Кароль: смотрите видео онлайн
Путешествие Тины Кароль в Непал
- В то время, когда большинство украинских звезд отдыхали на Мальдивах или в Дубае, Тина Кароль провела зимние каникулы в Намибии. К югу Африки она отправилась с 12-летним сыном Вениамином.
- Певица признавалась, что была в восторге от разнообразных ландшафтов. Только в одной стране Тина с сыном смогли насладиться океаном, песчаными дюнами и дикой природой. Своими глазами они видели гиббонов, жирафов, слонов, фламинго, гепардов и других животных.
- Также в Намибии звезда снялась в эффектной фотосессии. Она позировала в прозрачном платье ярко-синего цвета среди песчаных дюн и поразила роскошными формами на фоне пейзажей Намибии.
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