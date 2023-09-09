Трималися за руки: Тіна Кароль підігріла чутки про роман з відомим танцівником

Українська співачка Тіна Кароль розбурхала мережу через прогулянку з відомим хореографом Дмитром Жуком. Парі приписують роман, адже їх разом побачили на вулицях Києва.

У ролику помітно, що пара трималася за руки, передає 24 Канал. Після появи цього відео в тікток шанувальники почали активно поширювати чутки про романтичні стосунки зірок.

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На відео можна побачити, як Кароль і Жук прогулюються Києвом. Фани артистки звернули увагу, що пара трималася за руки, але як тільки вони вийшла на людну вулицю – одразу відсторонилися одне від одного.

Чутки про роман між зірками почався раніше. Їх спровокувала інформація про те, що Тіна Кароль почала продюсувати хореографа в рамках проєкту "Молода кров".

Крім того, Дмитро Жук часто виступає разом зі співачкою в її шоу-балеті. Нещодавно вони здивували пристрасним танцем на її сольному концерті в Києві.

Раніше Кароль та Жук станцювали в ресторані. Дмитро побачив співачку, підійшов до неї та запросив на танець. Тіна не стала відмовляти.

Ще у 2022 році в інтерв'ю Дмитро Жук спростував інформацію про їхні романтичні стосунки, наголосивши, що Кароль – його бос і їх пов’язує тільки творчість.

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