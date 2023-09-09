В ролике заметно, что пара держалась за руки. передает 24 Канал. После появления этого видео в токток поклонники начали активно распространять слухи о романтических отношениях звезд.

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На видео можно увидеть, как Кароль и Жук идут по Киеву. Фаны артистки обратили внимание, что пара держалась за руки, но как только они вышли на людную улицу – сразу отстранились друг от друга.

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Слухи о романе между звездами начались раньше. Их спровоцировала информация о том, что Тина Кароль начала продюсировать хореографа в рамках проекта "Молодая кровь".

Кроме того, Дмитрий Жук часто выступает вместе с певицей в ее шоу-балете. Недавно они удивили страстным танцем на сольном концерте в Киеве.

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Ранее Кароль и Жук станцовали в ресторане. Дмитрий увидел певицу, подошел к ней и пригласил на танец. Тина не стала отказывать.

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Еще в 2022 году в интервью Дмитрий Жук опроверг информацию об их романтических отношениях, отметив, что Кароль – его босс и их связывает только творчество.

@sho.po.sluxam Як вам такі відносини? #дмитрожук #тінакароль #творчість ♬ i love you so_speed up - 60 Seconds Sounds

Личная жизнь Тины Кароль: коротко

  • Тина Кароль вышла замуж за Евгения Огира в 2008 году. В январе они тайно расписались, а 15 июня обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
  • В ноябре того же года у супругов родился сын Вениамин. Добавим, что в последние годы Евгений Огир был продюсером Кароль, до работы с ним он работал на канале "М1", в частности в проекте "Твой формат". К сожалению, в 2013 году муж умер от болезни.
  • После того как Тина потеряла любимого, официально она не была в отношениях. В сети ходили слухи о романах, но Кароль не подтвердила их.