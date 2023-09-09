В ролике заметно, что пара держалась за руки. передает 24 Канал. После появления этого видео в токток поклонники начали активно распространять слухи о романтических отношениях звезд.

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На видео можно увидеть, как Кароль и Жук идут по Киеву. Фаны артистки обратили внимание, что пара держалась за руки, но как только они вышли на людную улицу – сразу отстранились друг от друга.

Слухи о романе между звездами начались раньше. Их спровоцировала информация о том, что Тина Кароль начала продюсировать хореографа в рамках проекта "Молодая кровь".

Кроме того, Дмитрий Жук часто выступает вместе с певицей в ее шоу-балете. Недавно они удивили страстным танцем на сольном концерте в Киеве.

Ранее Кароль и Жук станцовали в ресторане. Дмитрий увидел певицу, подошел к ней и пригласил на танец. Тина не стала отказывать.

Еще в 2022 году в интервью Дмитрий Жук опроверг информацию об их романтических отношениях, отметив, что Кароль – его босс и их связывает только творчество.

Личная жизнь Тины Кароль: коротко