Известная украинская артистка Тина Кароль крайне редко показывает своих близких. Но на днях она опубликовала фото матери по особому случаю.

К слову Люблю менять ландшафты, – Тина Кароль ответила, хотела бы жить в другой стране

Фото мамы Тины Кароль

Мать Тины Кароль – Светлана Либерман отмечала день рождения. Звездная дочь сфотографировала мать с небольшим вафельным десертом с праздничной свечой в руках.



Мама Тины Кароль / Фото из инстаграм-сторис Тины Кароль

Другим фото знаменитость поделилась с прогулки с мамой. Тина Кароль сделала селфи в черном топе и спортивной куртке. Она распустила волосы и сделала легкий макияж, подчеркнув глаза тушью, а губы – розовым блеском. В то же время Светлана Либерман надела светлую кофточку и легкую куртку сверху.

Напомним, что несмотря на то, что родители исполнительницы живут в Киеве, Тина Кароль видится с родителями редко. Все потому, что у них разные мировоззрения. Однако звезда всегда посещает родных на религиозные праздники и дни рождения.



Тина Кароль с мамой / Фото из инстаграм-сторис Тины Кароль

Отметим, 26 августа певица публиковала архивное фото родителей. В этот день Светлана и Григорий Либерман праздновали "перламутровую свадьбу". Папа и мама Тины Кароль прожили вместе 42 года.

Перед этим Тина Кароль также делилась трогательным фото мамы Светланы в День матери. Тогда она даже показала старшего брата Станислава.