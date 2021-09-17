Популярна українська співачка Тіна Кароль відповіла на оригінальні запитання. Вона опублікувала нове інтерв'ю в стилі "Було / не було".

Читайте також Дружина Макса Михайлюка з "Холостяка" показала фото з сімейної подорожі в Чорногорію

Чи хотіла б Тіна Кароль пожити не в Україні

Співачка відповіла на запитання, чи хотіла б пожити в інших країнах. Вона не розповіла, чи має бажання повністю переїхати з України. Однак знаменитість не проти здобути досвід у кардинально інших місцях.

Я періодично хочу пожити в іншій країні. Я взагалі люблю їздити до інших країн, люблю змінювати ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці,

– зізналась Тіна Кароль.

Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн



Зауважимо, що Тіна Кароль розповідала, що деколи у подорож слід вирушати самостійно. За словами артистки, це трохи дивно, але необхідно. "Спочатку тобі некомфортно. Але круто, коли ти один і без зв'язку. Відразу з'являються абсолютно інші думки, згадуються всі страхи", – розповіла співачка.

Щодо життя в іншій країні висловлювалась співачка TAYANNA. Навесні вона провела відпустку на Балі, де зірці сподобалося практично все. Саме тому виконавиця не проти переїхати на острів, коли їй буде вже за 50 років.