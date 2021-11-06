Тіна Кароль опублікувала рідкісне фото з братом, зроблене 16 років тому

Українська попдіва Тіна Кароль завоювала любов багатомільйонної аудиторії лише музикою, рідко розповідаючи про особисте. Свою родину співачка тримає за кадром. Однак днями вона відшукала фото зі старшим братом, яке поспішила опублікувати в мережі.

З дитинства Тіна Кароль брала участь у музичних конкурсах і фестивалях, однак найбільший успіх прийшов до неї 2005 року на "Новій хвилі" в Юрмалі. Вона посіла друге місце й виборола грошовий приз – 50 тисяч доларів! Після перемоги співачка повернулась додому на Івано-Франківщину, де й зробила фото з братом, яке сьогодні обговорює весь інстаграм.

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Так, вона зображена з кришталевою відзнакою, а справа від неї – старший на чотири роки брат Стас. Зірка порівняла його з легендарним голлівудським актором Жан-Клод Ван Дамом.

На диво, як Тіна Кароль, так і Стас позують з серйозними виразами облич, що її дуже розвеселило. Вона пояснила, що емоції на фото "говорять про стан" після конкурсу "Нова хвиля".

Перше фото по приїзді додому й у руках перша велика нагорода – кришталева хвиля з фестивалю "Нова хвиля",

– підписала Тіна Кароль кадр, зроблений 16 років тому.

Тіна Кароль з братом 16 років тому / Фото з інстаграму співачки

Цікаво Тіна Кароль опублікувала рідкісні фото з мамою в її день народження

Рідкісне архівне фото Тіни Кароль з братом сколихнуло мережу. Їх засипали компліментами:

"Найкращі, так схожі";

"Такі гідні діти, гордість сім'ї";

"Старший брат і сестра, що може бути краще";

"Яка гарна фотографія".