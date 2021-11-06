С детства Тина Кароль принимала участие в музыкальных конкурсах и фестивалях, однако самый большой успех пришел к ней в 2005 году на "Новой волне" в Юрмале. Она заняла второе место и завоевала денежный приз – 50 тысяч долларов! После победы певица вернулась домой в Ивано-Франковскую область, где и сделала фото с братом, которое сегодня обсуждает весь инстаграм.
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Так, она изображена с хрустальным призом, а справа от нее – старший на четыре года брат Стас. Звезда сравнила его с легендарным голливудским актером Жан-Клодом Ван Дамом.
Удивительно, как Тина Кароль, так и Стас позируют с серьезными выражениями лиц, что ее очень развеселило. Она объяснила, что эмоции на фото "говорят о состоянии" после конкурса "Новая волна".
Первое фото по приезду домой и в руках первая большая награда – хрустальная волна с фестиваля "Новая волна",
– подписала Тина Кароль кадр, сделанный 16 лет назад.
Тина Кароль с братом 16 лет назад / Фото из инстаграма певицы
Интересно Тина Кароль опубликовала редкие фото с мамой в ее день рождения
Редкое архивное фото Тины Кароль с братом всколыхнуло сеть. Их засыпали комплиментами:
- "Лучшие, так похожи";
- "Такие достойные дети, гордость семьи";
- "Старший брат и сестра, что может быть лучше";
- "Какая красивая фотография".