С детства Тина Кароль принимала участие в музыкальных конкурсах и фестивалях, однако самый большой успех пришел к ней в 2005 году на "Новой волне" в Юрмале. Она заняла второе место и завоевала денежный приз – 50 тысяч долларов! После победы певица вернулась домой в Ивано-Франковскую область, где и сделала фото с братом, которое сегодня обсуждает весь инстаграм.

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Так, она изображена с хрустальным призом, а справа от нее – старший на четыре года брат Стас. Звезда сравнила его с легендарным голливудским актером Жан-Клодом Ван Дамом.

Удивительно, как Тина Кароль, так и Стас позируют с серьезными выражениями лиц, что ее очень развеселило. Она объяснила, что эмоции на фото "говорят о состоянии" после конкурса "Новая волна".

Первое фото по приезду домой и в руках первая большая награда – хрустальная волна с фестиваля "Новая волна",

– подписала Тина Кароль кадр, сделанный 16 лет назад.

Тина Кароль с братом 16 лет назад / Фото из инстаграма певицы

Интересно Тина Кароль опубликовала редкие фото с мамой в ее день рождения

Редкое архивное фото Тины Кароль с братом всколыхнуло сеть. Их засыпали комплиментами:

"Лучшие, так похожи";

"Такие достойные дети, гордость семьи";

"Старший брат и сестра, что может быть лучше";

"Какая красивая фотография".

К слову, в мае певица очаровала сеть редким фото с мамой и братом. Похоже, кадр был сделан во время семейного празднования Пасхи.