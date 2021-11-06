З дитинства Тіна Кароль брала участь у музичних конкурсах і фестивалях, однак найбільший успіх прийшов до неї 2005 року на "Новій хвилі" в Юрмалі. Вона посіла друге місце й виборола грошовий приз – 50 тисяч доларів! Після перемоги співачка повернулась додому на Івано-Франківщину, де й зробила фото з братом, яке сьогодні обговорює весь інстаграм.

До теми Тіна Кароль відверто розповіла про стосунки з Ivan NAVI

Так, вона зображена з кришталевою відзнакою, а справа від неї – старший на чотири роки брат Стас. Зірка порівняла його з легендарним голлівудським актором Жан-Клод Ван Дамом.

На диво, як Тіна Кароль, так і Стас позують з серйозними виразами облич, що її дуже розвеселило. Вона пояснила, що емоції на фото "говорять про стан" після конкурсу "Нова хвиля".

Перше фото по приїзді додому й у руках перша велика нагорода – кришталева хвиля з фестивалю "Нова хвиля",

– підписала Тіна Кароль кадр, зроблений 16 років тому.

Тіна Кароль з братом 16 років тому / Фото з інстаграму співачки

Цікаво Тіна Кароль опублікувала рідкісні фото з мамою в її день народження

Рідкісне архівне фото Тіни Кароль з братом сколихнуло мережу. Їх засипали компліментами:

"Найкращі, так схожі";

"Такі гідні діти, гордість сім'ї";

"Старший брат і сестра, що може бути краще";

"Яка гарна фотографія".

До слова, у травні співачка розчулила мережу рідкісним фото з мамою і братом. Схоже, кадр був зроблений під час сімейного святкування Великодня.