Новий альбом дуетів Тіни Кароль буде доступний лише в п'ятницю, 20 серпня, а ми вже розкриваємо ексклюзивні деталі майбутньої платівки. Ними поділився харизматичний підопічний співачки з "Голосу країни" NIKITA LOMAKIN.

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За словами артиста, він неспроста опинився серед учасників альбому "Молода кров". Тіна Кароль мала демоверсію дуетної пісні й побачила в ній його. Їхня спільна композиція буде про зраду.

У Тіни була демка, їй ця пісня дуже подобалась. Вона побачила там мене і запитала: "Ти будеш зрадником?" Я такого досвіду не маю, але спробував вжитися в образ,

– поділився NIKITA LOMAKIN.

"Це дуже прикольно, бо рідко в дуеті можна красиво подати сенс зради", – додав співак.

До слова, Тіна Кароль і NIKITA LOMAKIN не лише заспівали дуетом, а й створили спільний трек разом. Співачка підготувала основну частину пісні, а юнак дописав другий куплет.

З Тіною завжди все чітко і зрозуміло. Це дуже злагоджена робота на перспективу,

– поділився NIKITA LOMAKIN.

Ба більше, співак зізнався, що імена інших артистів в альбомі "Молода кров" стали для нього несподіванкою. Зірка облаштувала роботу так, щоб молоді таланти не знали одне про одного.

"Тіна Кароль так все продумала, що ми навіть не знали, хто буде ще. Це для всіх стало сюрпризом – як для аудиторії, так і для учасників цього альбому", – заявив NIKITA LOMAKIN

Нагадаємо, напередодні 30-річчя Незалежності України Тіна Кароль випустить альбом дуетів з сімома артистами нової формації. Платівка "Молода кров" покликана поповнити каталог української музики сучасними піснями та відкрити нові імена.

Українська попдіва вже презентувала перший хіт з довгоочікуваного альбому. Вона випустила спільну пісню з гуртом KAZKA. Трек отримав назву "Зірочка".