Тіна Кароль одягла фантастичну діджитал-сукню з "листами любові": відео, зняте на 2 тисячі камер

Тіна Кароль стала героїнею благодійного артпроєкту Love letters to Ukraine, який ініціював VOGUE Чехія. Вона одягла білу сукню, на якій з'явилися слова підтримки від Мілли Йовович, Віри Фарміги та інших світових зірок.

Цю ініціативу чеський VOGUE приурочив до роковин вторгнення Росії в Україну. Вражаючу сукню для проєкту пошив український бренд Lever Couture, а знімали Тіну Кароль у ньому 2 тисячі камер одночасно.

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Тіна Кароль у діджитал-сукні з "листами любові"

У рамках Love letters to Ukraine листи любові та вдячності незламній Україні написали:

акторка Мілла Йовович;

американська акторка Віра Фарміга;

співачка Kesha;

американська акторка Крістен Ріттер;

креативний директор Lady Gaga Нікола Формічетті;

японська співачка Ріна Саваяма.

Усі їх перенесли на сукню Lever Couture, яка стала цифровим об'єктом мистецтва. Над цим працював знаменитий цифровий художник Олівер Латта – володар двох премій Emmy 2022 за роботу над серіалом Severance для Apple TV – спільно з унікальною студією Volumetric DNE, Real Motion. Там Тіну Кароль знімали одночасно на 2 тисячі камер.

Love letters to Ukraine. Ще один надзвичайний проект на честь нашої держави! Увесь світ бореться з нами,

– прокоментувала сама артистка.

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Важливо, що написати слова підтримки на сукні бренду Lever Couture можуть не лише світові знаменитості, а й кожна людина. Це можна зробити на сайті Love letters to Ukraine.

на сайті Не менш важливо, що цифровий експонат, як і фізичну сукню, згодом продадуть на аукціоні для підтримки гуманітарної місії України. Усі зібрані кошти будуть передані до Фундації Олени Зеленської.