Світова прем'єра Superpower відбулася в рамках 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. На червоному хіднику разом з Шоном Пенном і командою проєкту з'явилася розкішна Тіна Кароль.

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Тіна Кароль в унікальній сукні на Берлінському кінофестивалі

Безпосередньо на прем'єрі документалки про війну в Україні співачка заявила, що її трек Kolomyika з останнього альбому LELEKA обрали за саундтрек.

Сьогодні пісня, яка була написана з діджеєм Томмі, стала частиною фільму Шона Пенна Superpower. Для мене це величезна честь і найголовніше, що ми несемо нашу місію – говоримо про Україну,

– сказала Тіна Кароль Суспільному на червоній доріжці.

Варто зауважити, що для появи на Берлінале Тіна Кароль обрала не синьо-жовте вбрання, а вражаючу сукню з арт-колекції "Втрачений джаз", яку створила художниця та дизайнерка Марина Бойко. Це біле вбрання зі шлейфом з чорними написами українською "коріння", "рід", "колиска", "сорочка", "рушник", "пісня". Серед них заховалися слова Тараса Шевченка "і мертвим, і живим" з однойменної поеми.

"Для візуалізації я обрала будуарний стиль 20-х років, тому що, він вдало відображає безтурботність, неквапливість, нарядність та жіночність", – коментувала авторка Марина Бойко.

Сміливість українців – це поняття, що вивчатимуть у підручниках. Ми всі частина сміливості, що є Superpower. Кожен робить свою справу якнайкраще, де кожен Superstar,

– додала сама Тіна Кароль в інстаграмі.

Тіна Кароль на Берлінале / Фото з фейсбуку співачки

Нагадаємо, Тіна Кароль нещодавно випустила свою колекцію одягу з написами ЗСУ. Усе для того, щоб у колаборації з брендом ONEBYONE зібрати гроші для жінок на фронті. У колекції співачки "Вільні створювати одну історію" є трикотажні костюми, плаття, кардигани, балаклави, джинсова максіспідниця та навіть колготи. Коштують ці речі від 499 до 3999 гривень.