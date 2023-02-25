Эту инициативу чешский VOGUE приурочил к годовщине вторжения России в Украину. Впечатляющее платье для проекта сшил украинский бренд Lever Couture, а снимали Тину Кароль в нем 2 тысячи камер одновременно.
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Тина Кароль в диджитал-платье с "письмами любви"
В рамках Love letters to Ukraine письма любви и благодарности несокрушимой Украине написали:
- актриса Милла Йовович;
- американская актриса Вера Фармига;
- певица Kesha;
- американская актриса Кристен Риттер;
- креативный директор Lady Gaga Никола Формичетти;
- японская певица Рина Саваяма.
Все их перенесли на платье Lever Couture, что стало цифровым объектом искусства. Над этим работал знаменитый цифровой художник Оливер Латта – обладатель двух премий Emmy 2022 за работу над сериалом Severance для Apple TV – совместно с уникальной студией Volumetric DNE, Real Motion. Там Тину Кароль снимали одновременно на 2 тысячи камер.
Love letters to Ukraine. Еще один удивительный проект в честь нашего государства! Весь мир борется с нами,
– прокомментировала сама артистка.
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- Важно, что написать слова поддержки на платье бренда Lever Couture могут не только мировые знаменитости, но каждый человек. Это можно сделать на сайте Love letters to Ukraine.
- Не менее важно, что цифровой экспонат, как и физическое платье, потом будет продан на аукционе для поддержки гуманитарной миссии Украины. Все собранные средства будут переданы в Фонд Елены Зеленской.