Эту инициативу чешский VOGUE приурочил к годовщине вторжения России в Украину. Впечатляющее платье для проекта сшил украинский бренд Lever Couture, а снимали Тину Кароль в нем 2 тысячи камер одновременно.

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Тина Кароль в диджитал-платье с "письмами любви"

В рамках Love letters to Ukraine письма любви и благодарности несокрушимой Украине написали:

актриса Милла Йовович;

американская актриса Вера Фармига;

певица Kesha;

американская актриса Кристен Риттер;

креативный директор Lady Gaga Никола Формичетти;

японская певица Рина Саваяма.

Все их перенесли на платье Lever Couture, что стало цифровым объектом искусства. Над этим работал знаменитый цифровой художник Оливер Латта – обладатель двух премий Emmy 2022 за работу над сериалом Severance для Apple TV – совместно с уникальной студией Volumetric DNE, Real Motion. Там Тину Кароль снимали одновременно на 2 тысячи камер.

Love letters to Ukraine. Еще один удивительный проект в честь нашего государства! Весь мир борется с нами,

– прокомментировала сама артистка.

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Важно, что написать слова поддержки на платье бренда Lever Couture могут не только мировые знаменитости, но каждый человек. Это можно сделать на сайте Love letters to Ukraine.

на сайте Не менее важно, что цифровой экспонат, как и физическое платье, потом будет продан на аукционе для поддержки гуманитарной миссии Украины. Все собранные средства будут переданы в Фонд Елены Зеленской.

Интересно, что накануне годовщины вторжения России свой вклад в Фонд Елены Зеленской внес голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Его деньги пошли на "обеспечение детей и семьи в Украине необходимыми вещами, такими как еда и убежище". Об этом он объявил сам в инстаграме. Кстати, задонатить его просила подруга и украинская супер модель Алина Байкова.