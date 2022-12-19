Тіна Кароль в ефектній обтислій сукні нагородила дітей у День Миколая: щирі фото

У День святого Миколая Тіна Кароль та міністр МВС Денис Монастирський нагородили дітей, які допомагають ЗСУ. Вони вручили подарунки, а співачка ще й заспівала свій хіт "Україна – це ти".

З сином Веніаміном Тіна Кароль бачилася в листопаді на його 14-річчя, тож у День святого Миколая разом з міністром внутрішніх справ України привітала українських дітей, які проявили сміливість та героїзм під час війни.

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Артистка та Денис Монастирський нагородили тих, хто допомагає поліцейським, рятувальникам, нацгвардійцям, прикордонникам давати відсіч ворогу та робить свій маленький внесок у майбутню перемогу України.

Серед вас точно є майбутні міністри, співачки, лікарі, а можливо і президент. Кожен з вас вже сьогодні став особистістю та, проявивши надзвичайну сміливість, є невід'ємною частинкою нашої держави,

– подякувала Тіна Кароль дітям.

На церемонію нагородження співачка прийшла в ефектній сукні від українського бренду MY x MY за 4,5 тисячі гривень. Це силуетне вбрання з трикотажної тканини максі довжини та зі складним драпіруванням.

Тіна Кароль вигідно підкреслила струнку фігуру сукнею, а в макіяжі акцентувала на губах фірмовою червоною помадою. У такому look вона влаштувала фотосесію з захопленими малюками.

Тіна Кароль і Денис Монастирський / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль привітала дітей з Днем Миколая / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль привітала дітей з Днем Миколая / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль привітала дітей з Днем Миколая / Фото з фейсбуку співачки

Нагадаємо, Тіна Кароль і раніше підтримувала українських дітей: