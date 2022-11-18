Зустріч Тіни Кароль з дітьми-сиротами відбулася за сприянням Посольства України у Швейцарії й розчулила мережу. Адже малюки, побачивши народну артистку, пищали від радості та нестримно аплодували.

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Тіна Кароль зустрілася з українськими дітьми-сиротами у Швейцарії

"Сьогодні хочу розповісти про юних та мужніх дітей з України. Знайомтеся, це діти віком від 4 до 16 років, позбавлені батьківського піклування або сироти. І ось війна. Важко евакуювати навіть одну дитину, а тут довелося рятувати цілий дитячий будинок. Спочатку від 50 дітей евакуювалися до Івано-Франківська, а тепер на запрошення адміністрації кантону Берн у Швейцарії. Вони приїхали до цієї країні, де на них чекали волонтери, педіатри та всі небайдужі люди. Зараз вони можуть засинати та прокидатися без тривог та обстрілів", – розповіла Тіна Кароль.

Зірка співала дітям гімн, свої хіти та народні пісні – "Україна – це ти", "Щедрик", "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Ніч яка місячна". Разом вони малювали та мріяли про перемогу. Після зустрічі з сиротами артистка навіть пригадала, як у дитинстві мріяла про справжніх друзів, й усвідомила, що їй їх бракує і зараз.

Побачивши сьогодні дітей сиріт, зрозуміла, що мені не вистачає друзів і простого людського питання: "А як ти?"

– розговорилася Тіна Кароль.

Тіна Кароль зустрілася з українськими дітьми-сиротами у Швейцарії / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль зустрілася з українськими дітьми-сиротами у Швейцарії / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль зустрілася з українськими дітьми-сиротами у Швейцарії / Фото з фейсбуку співачки

Нагадаємо, раніше про 50 дітей-сиріт з Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації розповідала Олена Зеленська.

"Когось із цих дітей покинули одразу після народження. Навіть більше – принесли під двері лікарні! Когось забрали від неблагополучних батьків. Усі вони – сироти, якщо не юридично, то фактично. До того ж майже всі мають ту чи іншу інвалідність", – щемливо писала перша леді України в інстаграмі.