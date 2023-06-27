Обиратиме переможців: Тіна Кароль стала членом престижної премії Греммі з правом голосу
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль відтепер у списку експертів престижної музичної премії Греммі. Вона стала голосуючим членом, тобто обиратиме лауреатів.
Українська співачка Тіна Кароль долучилась до спільноти престижної музичної премії Греммі. Вона поповнила список членів, які мають право голосу при виборі переможців.
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Тіна Кароль – член Греммі з правом голосу
Відчуваю неймовірну честь і подяку, отримавши запрошення до музичної сім'ї Греммі як голосуючий член,
– повідомила Тіна Кароль.
Тіна Кароль – експерт Греммі / Фото з інстаграму зірки
Національна академія мистецтва та науки звукозапису США, яка визначає переможців, цього року поповнилась близько 3700 музикантами, артистами та митцями. Серед них є 2800, які отримають право голосу. Ще 800 музикантів стануть професійними членами.Зауважимо, Тіна Кароль – не єдина українка, що отримала право голосу на Греммі. У 2021 році скрипалька Асія Ахат також стала експерткою престижної музичної премії.
Наразі невідомі деталі Греммі-2024 – організатори ще не повідомили ні дати, ні місця нагородження статуетками.
Як минуло Греммі-2023
- Вночі 5 – 6 лютого цього року у Лос-Анджелесі відбулась церемонія нагородження Греммі-2023. Піснею року стала Just Like That від Бонні Рейт, найкращою сольною виконавицею назвали Адель. Статуетку за альбом року здобув Гаррі Стайлз.
- Українка Таня Муіньо була номінованою на Греммі-2023, але не здобула нагороди за музичне відео. Натомість у цій номінації переміг кліп Тейлор Свіфт.
- Премія цього року не обійшлась без рекордів: Бейонсе стала найбільш нагородженою артисткою – на її рахунку 88 номінацій та 32 статуетки. Серед інших відзнак – переможницею премії вперше стала трансгендерна жінка.