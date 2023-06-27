Українська співачка Тіна Кароль долучилась до спільноти престижної музичної премії Греммі. Вона поповнила список членів, які мають право голосу при виборі переможців.
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Тіна Кароль – член Греммі з правом голосу
Відчуваю неймовірну честь і подяку, отримавши запрошення до музичної сім'ї Греммі як голосуючий член,
– повідомила Тіна Кароль.
Тіна Кароль – експерт Греммі / Фото з інстаграму зірки
Національна академія мистецтва та науки звукозапису США, яка визначає переможців, цього року поповнилась близько 3700 музикантами, артистами та митцями. Серед них є 2800, які отримають право голосу. Ще 800 музикантів стануть професійними членами.
Наразі невідомі деталі Греммі-2024 – організатори ще не повідомили ні дати, ні місця нагородження статуетками.
Як минуло Греммі-2023
- Вночі 5 – 6 лютого цього року у Лос-Анджелесі відбулась церемонія нагородження Греммі-2023. Піснею року стала Just Like That від Бонні Рейт, найкращою сольною виконавицею назвали Адель. Статуетку за альбом року здобув Гаррі Стайлз.
- Українка Таня Муіньо була номінованою на Греммі-2023, але не здобула нагороди за музичне відео. Натомість у цій номінації переміг кліп Тейлор Свіфт.
- Премія цього року не обійшлась без рекордів: Бейонсе стала найбільш нагородженою артисткою – на її рахунку 88 номінацій та 32 статуетки. Серед інших відзнак – переможницею премії вперше стала трансгендерна жінка.