Українська співачка Тіна Кароль долучилась до спільноти престижної музичної премії Греммі. Вона поповнила список членів, які мають право голосу при виборі переможців.

Дивіться також Головну інтригу розкрито: який зірковий тренер "Голосу" ховається під маскою КилимМена

Тіна Кароль – член Греммі з правом голосу

Відчуваю неймовірну честь і подяку, отримавши запрошення до музичної сім'ї Греммі як голосуючий член,

– повідомила Тіна Кароль.



Тіна Кароль – експерт Греммі / Фото з інстаграму зірки

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США, яка визначає переможців, цього року поповнилась близько 3700 музикантами, артистами та митцями. Серед них є 2800, які отримають право голосу. Ще 800 музикантів стануть професійними членами.

Зауважимо, Тіна Кароль – не єдина українка, що отримала право голосу на Греммі. У 2021 році скрипалька Асія Ахат також стала експерткою престижної музичної премії.

Наразі невідомі деталі Греммі-2024 – організатори ще не повідомили ні дати, ні місця нагородження статуетками.

Як минуло Греммі-2023