Тіна Кароль несподівано заспівала на сцені "Голосу" та зізналась, за кого з тренерів вболіває

Учасницею 5 випуску "Голосу країни 12" стала авторка пісень Тіни Кароль, KAZKA, Alekseev та інших. Підтримати талановиту сонграйтерку прийшла сама попдіва. Удвох вони виконали її хіт "Найти своих", який написала Катя Офліян.

У 12 сезоні "Голосу країни" зіркові артисти не раз підтримували конкурсантів, які повертали тренерські крісла їхніми піснями, та співали з ними в дуеті. Катерині Офліян пощастило чи не найбільше, адже підбадьорити її прийшла сама Тіна Кароль.

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Тіна Кароль заспівала на "Голосі країни"

На "сліпих прослуховуваннях" дівчина виконала чуттєву композицію "Найти своих", яку написала для Тіни Кароль. На жаль, до Каті не розвернувся жоден з тренерів, але її розчарування швидко змінилось шоком. Попдіва вийшла з грін-руму, щоб заспівати з нею в дуеті. Це була їхня перша зустріч, адже раніше співачка та сонграйтерка спілкувались лише в онлайні.

Катя незвична дівчина, це вона авторка слів і музики цієї пісні,

– оголосила Тіна Кароль.

Тіна Кароль на "Голосі країни 12" / Скриншот з відео

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"Людина, яка пише такі пісні вже багато чого досягла. Якби мені сказали, що можна лише одне – писати пісні або стояти на сцені, я б не замислюючись обрав писати пісні. У вас є такий дар, з яким треба йти далі. А якщо ви хочете стояти на сцені – точно будете! Я вам це обіцяю", – заявив Святослав Вакарчук. Так, він натякнув, що готовий допомогти Каті Офліян досягнути успіху як співачці.

Цікаво, що зіркова авторка пісень залишилася в проєкті – її обрала команда "Другий шанс". Ба більше, солістка KAZKA зізналась, що була фанаткою Каті, коли та співала у харківському гурті.

Катя – неймовірна людина. Вона написала пісні не лише для Тіни, а й величезну кількість пісень для гурту KAZKA та багатьох інших. Вона неймовірно талановита. Я знаю її ще з Харкова і була її фанаткою,

– розповіла Олександра Заріцька.

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"Новачкам завжди щастить, так говорять. Олю, у цьому випадку це ти. Наді минулого року пощастило. Слава вже перемагав, але все одно повернувся за перемогою. Але є той, який реально бився зі мною всі ці роки. Це хлопець у рожевому костюмі", – зізналась Тіна Кароль.

Потапе, ну рви вже цей сезон! Я вже навіть пішла з "Голосу", щоб ти це зробив,

– додала Тіна Кароль.