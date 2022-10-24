За кулисами сценической и личной жизни Тина Кароль сейчас делится в телеграмме. Артистка долгое время почти постоянно находится за границей, где рассказывает о войне в Украине.

Смотрите также Тина Кароль показала взрослого сына, с которым побывала в штаб-квартире ООН: фото из Нью-Йорка

Тина Кароль назвала продукты, которые следует исключить из рациона

Чтобы не терять красоту, артистка пытается есть поменьше углеводов. Практически всегда Кароль имеет с собой домашнюю здоровую пищу. Так ей удается поддерживать баланс всех необходимых продуктов. В телеграмме Тина показала свой перекус в виде вареного яйца. С поклонницами певица поделилась еще и полезным советом.

Ничто так не губит красоту и тонус, как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control. Да, сложно держаться, когда постоянные стрессы, но сложнее смотреть на себя в зеркало, когда там что-то, а не ты,

– написала Кароль под фото.

Тина Кароль / Фото с телеграмма певицы

Звезда опубликовала и несколько своих фотографий, на которых изображена в повседневной одежде. Кароль одела комфортную одежду светлого цвета, волосы вложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила коричневой матовой помадой.

Напомним, недавно Тина неожиданно заговорила об одиночестве. Она отметила, что это чувство никогда не исчезнет. Однако артистка делает свое одиночество инструментом для творчества. Использует для создания новых песен.