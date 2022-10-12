Украинская певица Тина Кароль не сдерживает эмоций по поводу пропагандистов и лидера Кремля Путина. Она поделилась авторским стихом о президенте России.

Смотрите также Нет равных, – Игорь Кондратюк назвал артиста, талантливее Козловского

Тина Кароль написала стихотворение о Путине

Похоже, на исполнительницу повлияли ужасающие события в Украине 10 октября. Она называет лидера Кремля "ошибкой природы" и "старым людоедом", который с такой же репутацией запомнится всему миру.

Тина Кароль добавляет, что Путин выпет яд в своем кругу, ведь ему на самом деле никто не служит, и никто его не спасет.

Артистка также опубликовала видео, где декламирует свое стихотворение. В ролике изображены Киев и Родина-Мать, снятая на дрон.

"Да, мое стихотворение, а видео снимали на свой дрон для так и не вышедшего проекта. Хочется нежности и творчества, особенно в моем дневнике, да так болит и притворяться, что это место не для этого – это врать в лицо самой себе!" Люблю и мысленно рядом! Верю в победу", – поделилась Тина Кароль.

Тина Кароль читает стихотворение о Путине: видео

Отметим, творчеством о Путине отличилась и певица и блоггер Jerry Heil . Она написала забавную песню, в которой высмеяла последние годы жизни Путина и насмешливо назвала лидера Кремля "дедом"

Стихотворение Тины Кароль

Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відріддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду



ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі



не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти – не Месія і не місія веде тебе



старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід



перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди



руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі



Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі