Украинская певица Тина Кароль не сдерживает эмоций по поводу пропагандистов и лидера Кремля Путина. Она поделилась авторским стихом о президенте России.
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Тина Кароль написала стихотворение о Путине
Похоже, на исполнительницу повлияли ужасающие события в Украине 10 октября. Она называет лидера Кремля "ошибкой природы" и "старым людоедом", который с такой же репутацией запомнится всему миру.
Тина Кароль добавляет, что Путин выпет яд в своем кругу, ведь ему на самом деле никто не служит, и никто его не спасет.
Артистка также опубликовала видео, где декламирует свое стихотворение. В ролике изображены Киев и Родина-Мать, снятая на дрон.
"Да, мое стихотворение, а видео снимали на свой дрон для так и не вышедшего проекта. Хочется нежности и творчества, особенно в моем дневнике, да так болит и притворяться, что это место не для этого – это врать в лицо самой себе!" Люблю и мысленно рядом! Верю в победу", – поделилась Тина Кароль.
Тина Кароль читает стихотворение о Путине: видео
Стихотворение Тины Кароль
Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відріддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду
ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі
не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти – не Месія і не місія веде тебе
старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід
перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди
руїни й хаос чекають на землю твою
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі
Київ, як матір міст та околиць усіх,
материнський прокльон надсилає тобі