Українська співачка Jerry Heil продовжує тролити окупантів. Вона записала нову коротку пісеньку, яку присвятила Путіну та новинам про вибухи на Кримському мосту.
Дивіться також "Моя країна під вогнем": реакція зірок на масований ракетний удар по містах України
Jerry Heil привітала Путіна піснею
Виконавиця написала кумедну пісню, в якій висміяла останні роки життя Путіна. Вона глузливо назвала лідера Кремля "дідом" та привітала його з днем народження, що був нещодавно.
У діда була днюха, але стан вже був тяжкий,
В Кремлі ходили слухи, дід збирав пусті пляшки.
Всі гості чомусь в Грузії, з французів - пляшка брюту
Тож ЗСУ катюзі скинулися на салют.
Хеппі бьоздей, дєд, усе йде по плану!
Оркстан розпадається на різні оркстани!
Без паніки, дєд, подивись на красу –
Крим під контролем ЗСУ!
Jerry Heil заспівала про Путіна: відео
Дивіться також "З днем народження, Вова": зірки не стримують емоцій щодо "бавовни" на Кримському мосту